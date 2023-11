Una violenta rissa ha coinvolto due gruppi di persone a Cagliari, in via Caprera, la scorsa notte. Ad avere la peggio un 45enne, che ha riportato ferite al volto e diverse contusioni. È stato trasportato in ospedale per le cure.

Non è chiaro da cosa sia nata la disputa. Probabilmente una mancata precedenza tra due auto, che ha prima creato una piccola rincorsa finché non si sono fermate. A quel punto conducenti e passeggeri sono scesi dai veicoli ed hanno imbastito una rissa molto violenta. In cui è spuntato anche un casco, utilizzato come arma contundente.

Poco prima che arrivassero i poliziotti, uno dei due gruppi si è dileguato. Sul posto una Ambulanza del 118 per le cure dei feriti.

