Il Cus Cagliari è campione d’Italia 2023/24 nella categoria Under 14 Maschile di hockey su prato. Nelle Final Eight scudetto svoltesi a Torino, il sodalizio sardo ha conquistato il titolo battendo in finale i padroni di casa del Rassemblement.

I cagliaritani hanno vinto tutte le partite segnando 25 reti e subendone un totale di otto: 7-4 il risultato in finale. Il Cus succede nell’albo d’oro al Bologna, quest’anno giunto quarto. Terza piazza per il Potenza Picena.

Questi i nuovi campioni d’Italia: Michele Bresciani. Thomas Carrusci, Alessandro Mundula, Samuele Tocco, Jacopo Patta, Giuseppe Carta, Giordano “Jordi” Mura, Davide Porru, Nicola Murgia, Roberto Murgia. Lo staff tecnico è composto da Domenico Bresciani e Alessandro Tocco. Il dirigente del settore maschile è Roberto Mura.

