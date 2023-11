Sabato 2 dicembre dalle ore 9 alle 19, il Doglio Club vi invita a partecipare al suo imperdibile Open Day dedicato allo sport e il benessere, un’opportunità unica di scoprire e provare le molteplici attività guidate dai nostri coach professionisti.

La giornata sarà strutturata con un programma ricco di attività gratuite, che offriranno a tutti agli ospiti l’opportunità di esplorare discipline emergenti a livello internazionale, come la Booty Barre e l’Anti Gravity, guidati da Maria Vittoria Sideri, rinomata danzatrice e coreografa con un solido background nella danza classica e moderna, nonché esperienze come Trainer in importanti resort e convention internazionali.

Il programma continuerà con il Pilates Reformer, con la possibilità per ciascun partecipante di utilizzare il macchinario per 15 minuti, le sessioni di Yoga con il maestro certificato Mirko Elia e la Ginnastica Posturale con Omar Murtas.

L’Open Day del Doglio Club offrirà anche la possibilità di consultare gratuitamente la dottoressa Angela Carotenuto, specializzata in nutrizione, che fornirà consulenze conoscitive in merito all’utilizzo dell’innovativo macchinario BluehFit, che il Doglio Club offre in esclusiva in Sardegna.

Sarà un’ottima occasione da cogliere per sperimentare queste nuove attività e con l’avvicinarsi delle feste, decidere di regalare o regalarsi il benessere acquistando le sedute con i gift voucher che Palazzo Doglio ha creato per la stagione natalizia.

È obbligatoria la prenotazione chiamando al numero T. 070 6464156 o per mail a

club@palazzodoglio.com, segnalando attività e fascia oraria.