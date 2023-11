La politica sarda in vista delle Regionali 2024 continua a vivere giorni frenetici di dialoghi e frizioni. Tanto che i due poli principali, Centrosinistra e centrodestra, ancora non hanno definito i limiti delle alleanze.

In merito a quanto sta accadendo soprattutto nel centrodestra, il presidente del Psd’Az Antonio Moro ha dato delle indicazioni nel programma ‘L’Attimo fuggente‘, programma condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi su Radio Giornale Radio.

“Senza i sardisti il centrodestra perde le elezioni” ha dichiarato. Aggiungendo che “lo schema con solo la destra italiana non è mai stato accolto positivamente dai sardi”.

E sull’indiscrezione lanciata da Cagliaripad su un possibile accordo con Renato Soru, Moro non smentisce e non chiude la porta. “Da oltre 20 anni facciamo alleanze solo sulla base dei programmi. Soru? Prematuro parlarne: abbiamo dimostrato di avere come primo obiettivo mantenere unita la nostra coalizione”.

Però la coalizione potrebbe anche rompersi qualora ci fossero veri alla ricandidatura di Solinas. L’esponente del Psd’Az peraltro lancia un monito: “Alla base dell’accordo programmatico con FdI c’è la guida sardista della coalizione. Se questo accordo viene meno, prenderemo altre decisioni con coraggio”.

