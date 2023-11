Niente acqua potabile per la popolazione di Alghero dopo l’ordinanza firmata dal sindaco Mario Conoci a causa dei valori fuori norma riscontrati dalla Asl di Sassari.

Una decisione che ha creato diversi malumori in città. “Sicuramente la comunicazione è arrivata in ritardo rispetto a quando sono stati fatti i prelievi. Abbiamo fatto rilevare immediatamente questo problema, così come immediatamente ci siamo messi in contatto con Abbanoa e con la Asl”.

Ecco perché il primo cittadino chiede maggiore collaborazione soprattutto alla Asl “affinché questi problemi, oltre ad essere risolti con immediatezza, possano essere anticipati. Ho chiesto che vengano fatti ulteriori rilievi sia per Alghero sia per Maristella perché i problemi sono analoghi. Spero che non accada più tutto ciò”.

