C’è grande apprensione a Villasor per la scomparsa del giovane Nicola Aiello. Secondo quanto riferisce sui social la sorella Silvia, è uscito di casa sabato 25 novembre e non ha fatto più ritorno. Il suo cellulare, peraltro, non squilla più e risulta inesistente.

“È alto circa 1 metro e 85, capelli lunghi oltre le spalle, color castano/brizzolati. Porta gli occhiali da vista e la barba son pizzetto. Ha 32 anni. Non sappiamo come possa essere vestito. Chiunque abbia visto qualcosa mi contatti immediatamente” ha scritto la sorella.

