Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu si affida ai social per sfogarsi contro gli incivili che abbandonano rifiuti per strada in città.

“Ogni giorno ricevo messaggi di questo tipo”, scrive il primo cittadino mostrando una segnalazione da parte di un residente cagliaritano,

“Incredibile, dico. E mi cadono le braccia – scrive Truzzu -. Ma poi penso che ogni giorno la città viene pulita grazie al lavoro di tante persone. Poi per carità, come in ogni lavoro, ogni tanto ci sarà pure qualcuno che non lo fa al meglio.

Ogni giorno, purtroppo ci imbattiamo negli incivili. Che sporcano. Il vero problema è questo – continua il sindaco di Cagliari -. E sono loro a rovinare il sacrificio e il lavoro di cittadini e operatori che in questi anni hanno reso la città più pulita”.

“Ogni giorno – aggiunge Truzzu – lavoriamo per stanare chi sporca e chi non paga la tari, ma come sempre tutto dipende soprattutto da noi. Dai nostri comportamenti. Il livello di pulizia di una città, infatti, non dipende solo dall’amministrazione, ma anche dal livello di civiltà di tutti i suoi cittadini. Non ho altro da aggiungere se non dire grazie a tutti quelli che si impegnano per tenere pulita la nostra città”, conclude.