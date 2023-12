I rifiuti abbandonati per strada a Cagliari? Colpa anche della Tari. Così S.P., residente del capoluogo, replica allo “sfogo” del sindaco Paolo Truzzu, pubblicato ieri sui suoi social, in cui accusa gli “incivili” di essere i primi responsabili di quella che sta diventando una vera e propria piaga in città.

“È tutto in relazione alla Tari che paghiamo – spiega il cittadino – e alla metodologia applicata del servizio. Se si continua ad aumentare il costo, inevitabilmente si avrà più spazzatura per le strade”.

Per il residente cagliaritano, “se si guardano le tariffe applicate, c’è da spaventarsi”. Secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, a Cagliari una famiglia paga in media 410 euro all’anno di tassa sui rifiuti. Cifra che supera nettamente la media regionale di 340 euro e quasi doppia quella nazionale di 320 euro.

“Era stato promesso uno sconto per chi conferiva meno indifferenziato – continua S.P. – mentre il risultato, almeno per me, è stato di 4-5 conferimenti all’anno e un aumento di 5 euro rispetto all’anno precedente”.

