Continua la campagna elettorale di Alessandra Todde per la Sardegna e si arricchisce di un nuovo obiettivo.

Impegnata a Fonni, la candidata alle Regionali 2024 per il centrosinistra ha dichiarato ad AdnKronos di volersi impegnare nella costruzione di un ospedale pediatrico in Sardegna.

“Ci sono tante battaglie da condurre ma soprattutto ci sono tante cose da fare. Una fra tutte, una priorità: un ospedale pediatrico per i nostri bambini che devono potersi curare in Sardegna. Me lo chiedono le mamme e i papà. Ed io lo farò”.

