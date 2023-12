“Per le regionali seguiremo la prassi e confermeremo i candidati uscenti”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani intervistato da Il Messaggero.

“A meno che un partito non decida di sostituirlo e, come abbiamo fatto in Molise candidando Roberti al posto di Toma, propone un nome alternativo. Ma per quanto ci riguarda non è così e confermiamo Cirio in Piemonte e Bardi in Basilicata” ha specificato Tajani.

E ancora: “Fratelli d’Italia ha tanti ministri e bravi presidenti di regione. Non credo sia il momento di riaprire polemiche o cominciarle. Se poi un partito decide di rinunciare per qualunque motivo ad una regione, è un altro discorso”.

Parole che si sposano perfettamente con quanto affermato a più riprese da Matteo Salvini e dalla Lega, avvicinando così Christian Solinas alla ricandidatura in Sardegna.

