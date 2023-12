“Per cortesia le dico di sedersi, anche se lei dovrebbe partecipare in piedi così vede l’effetto che fa”. L’assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro non usa mezzi termini con la manager di Trenitalia, Francesca Caradonna.

L’esponente della Giunta, stanco delle segnalazioni relative ai disagi dei passeggeri nell’Isola, ha convocato per oggi un vertice urgente con la compagnia per discutere delle problematiche sulle linee ferroviarie.

Sulle rotaie sarde, infatti, continuano a registrarsi ritardi e orari non corrispondenti all’esigenza dell’utenza, con Moro che ha chiesto con forza un faccia a faccia. A far esplodere le ire dell’assessore il caso verificatosi domenica sulla tratta Olbia-Cagliari, con mille passeggeri stipati in due vagoni.

Episodio che Trenitalia ha minimizzato, mentre Moro ha chiesto una relazione dettagliata su tutti i problemi riscontrati nell’ultimo periodo.

