All’ospedale San Martino di Oristano è stato inaugurato il primo impianto di sterilizzazione d’emergenza in un blocco operatorio di un ospedale in Sardegna. Una fornitura per il nosocomio oristanese che sarà una garanzia di sicurezza in più per i pazienti e per gli operatori.

“Questo è un punto di sterilizzazione che sarà utilizzato dalle sale operatorie dell’ospedale San Martino in situazioni d’emergenza” ha spiegato il dottor Walter Corrias, direttore della “Demisterilis” di Santa Giusta. “In situazioni normali il servizio di sterilizzazione è infatti esternalizzato presso la nostra sede di Santa Giusta. Ci siamo aggiudicati quest’appalto per tutte le Asl sarde e il primo sistema di sterilizzazione d’emergenza è stato attivato qui ad Oristano”.

Il percorso amministrativo è stato seguito da Ares Sardegna, “che funziona come centrale di acquisto per le otto Asl della Sardegna”, ha sottolineato la dottoressa Tania Ruiu, responsabile unico Ares. “Abbiamo fatto una gara di procedura aperta e abbiamo aggiudicato un appalto complessivo, che prevede il servizio di sterilizzazione e la fornitura a noleggio di strumentario chirurgico, che per la sua parte esecutiva sarà gestiva dalle singole aziende sanitarie locali”.

