A Mandas un treno gestito solo da ragazze. È la bella storia raccontata dal sindaco Umberto Oppus sui social, in riferimento all’evento Saboris Antigus. Un momento storico per la Sardegna.

“La giornata di Saboris Antigus domenica scorsa a Mandas non è stata solo storica per la nostra comunità ma anche per la storia dei trasporti in Sardegna. Il primo treno interamente al femminile: Martina, Serena, Michela e Francesca rappresentano il futuro della nostra ferrovia da Monserrato a Mandas e Isili”.

