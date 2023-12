“Ho dato mandato alla segreteria generale dell’avvocatura della Regione di fare accesso agli atti presso Sogin e Cnai per informare un fascicolo utile per impugnare, se impugnabile, anche solo la pubblicazione”. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Christian Solinas, intervenuto oggi durante gli Stati generali contro le scorie nucleari in Sardegna.

All’assemblea il Consiglio regionale hanno partecipato anche i sindaci dei territori elencati tra gli idonei per ospitare in grande deposito nazionale. “Faremo tutto ciò che è nelle nostre forze dal punto di vista giuridico per contrastare una decisione non giustificabile” ha aggiunto il governatore in Aula.

Ferma anche la posizione del presidente del Consiglio Michele Pais: “Siamo già terra di servitù industriali, energetiche, carcerarie. Non vogliamo l’ennesima servitù”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it