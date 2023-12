Una raccolta fondi per sostenere i due muratori di Desulo, che hanno perso le loro auto, andate in fiamme nei giorni scorsi in un’azienda edile nel centro barbaricino.

Lo fa sapere in una nota ufficiale il Centro commerciale naturale, promotore dell’iniziativa: “L’incendio – si legge nel comunicato – è stata una ferita profonda per i commercianti e gli artigiani desulesi e per l’immagine dell’intera comunità”.

Così diversi commercianti hanno deciso di destinare una somma dalla cassa e attivare “una raccolta simbolica di fondi, semplicemente per scusarci del grave danno subito”.

Sul caso è intervenuto anche il sindaco Gian Cristian Melis: “Manifesto il mio umano dispiacere per l’accaduto, in quanto sono stati colpiti dei lavoratori. Auspico che le indagini facciano piena luce sull’accaduto”.

Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri del posto per capire le cause del rogo.

