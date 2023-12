Nonostante la volontà di mantenere unita la coalizione, Matteo Salvini non è riuscito a tranquillizzare il centrodestra in vista delle Regionali 2024. L’aver paventato la scelta del candidato Presidente dopo Capodanno ha fatto saltare dalla sedia gli alleati.

Il primo a rispondere è stato Antonello Peru del Grande Centro, trovando punti d’incontro con il Ministro. “Abbiamo apprezzato il fatto che il leader della Lega Matteo Salvini abbia fatto esplicito riferimento all’unità della coalizione. Ed è altrettanto positivo che il Ministro abbia affermato che la scelta del candidato Presidente debba essere assunta in Sardegna“.

Quindi la distanza sulla frase sul candidato presidente. Per il consigliere regionale, il tempo è ormai abbondantemente scaduto. “Non è pensabile arrivare ad una scelta sul candidato Presidente dopo Capodanno. È indispensabile, dunque, che venga convocata con estrema urgenza, per la precisione entro la giornata di Sabato 30 dicembre, la riunione del tavolo sardo. Per trovare e dare sostanza all’unità della coalizione di centro destra. Ogni altro rinvio non sarebbe capito prima di tutto dai cittadini sardi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it