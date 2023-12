I Carabinieri di San Gavino Monreale e di Villacidro hanno hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 31enne del luogo.

Il giovane, di origine Rom e già noto per precedenti vicende giudiziarie, ha avuto una lite per futili motivi coi genitori. Dopo di che li ha aggrediti fisicamente, colpendoli con calci e pugni in varie parti del corpo.

I due sono stati trasportati presso la guardia medica del luogo, dove sono state diagnosticate piccole lesioni.

A seguito di tali eventi, i Carabinieri hanno anche proceduto ad eseguire una perquisizione personale dell’arrestato. Sono stati rinvenuti diversi grammi di hashish e marijuana.

Al termine della redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto, destinati a dare puntuale informazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, l’uomo è stato tradotto presso la Casa circondariale di Uta.

