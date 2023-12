Nella giornata di ieri a Padova è stato presentato il Calendario dell’anno 2024 di “Miss Mamma Italiana GOLD”.

Giunto alla sua 31esima edizione, è il primo Concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme, diviso in tre categorie: dai 25 ai 45 anni; dai 46 ai 55 anni per la categoria Gold e oltre i 56 anni per la categoria Evergreen.

Il progetto nasce per sostenere la lotta all’endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile.

Protagoniste degli scatti del Calendario 2024 di “Miss Mamma Italiana Gold” della fotografa Gloria Teti, sono le vincitrici della finale nazionale anno 2023 del Concorso, capitanate dalla 46enne padovana Elisabetta Esposito, vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana Gold 2023”.

Tra le vincitrici dell’ultima edizione c’è anche Roberta Mulas, 53 anni, psicologa di Cagliari e mamma di Clara e Delia, gemelle di 18 anni, che ha conquistato la fascia “Miss Mamma Italiana Gold Dolcezza 2023”.

