Ufficializzati gli orari delle navette Ctm per la notte di Capodanno a Cagliari.

Domenica 31 dicembre, il servizio ordinario di trasporto pubblico locale terminerà alle 22, ma a partire dalle 22:30 entreranno in servizio le navette di Capodanno, Interna Rossa, Esterna Rossa, Litoranea e Linea 9 che saranno attive dalle 22:30 a mezzanotte e dall’una in poi con le seguenti ultime corse da piazza Matteotti.

La linea Interna rossa resterà attiva fino alle 3:50, l’Esterna Rossa 3:30, la Litoranea alle 3:15, e la Linea 9 alle 3:30; la Linea 9 da Decimomannu alle 4:15.

Al fine di rendere il servizio sicuro e gratuito il comune di Cagliari ha messo a disposizione i fondi per Il servizio delle guardie giurate e i biglietti per salire a bordo delle navette.

Le navette avranno i seguenti percorsi:

CIRCOLARE INTERNA ROSSA (Cagliari)

P.zza Matteotti – via Roma (carreggiata centrale) – viale Bonaria – via Milano, via Della Pineta – Ponte Vittorio –via Vespucci – via Carta Raspi – via Vespucci – viale S. Bartolomeo – via V. di Lluc – via S’Arrulloni – via Scirocco – via Libeccio – via Zeffiro – via Euro – via Aquilone – via Tramontana – viale Poetto – Amsicora – via Della Pineta – via Scano – Largo Gennari – via Pergolesi – via Petrarca – via Dante – Piazza Giovanni XXIII° – via 28 Febbraio – via Nastro Azzurro – via Donoratico – viale Ciusa – via Romagna – via Liguria – via Campania – via Cadello – via M. Piovella – via Bacu Abis – via Cinquini – via Is Cornalias – via Piero Della Francesca -via Peretti-Ospedale Brotzu-via Pier Della Francesca– via Crespellani – via Tiepolo – via Gherardo delle Notti – via Dessì-Deliperi – via Carpaccio – via Giotto – via Piero Della Francesca – via Is Cornalias – via Quirra – via Ciociaria – via Is Mirrionis – via Emilia – via Abruzzi – Piazza S. Michele – viale S. Avendrace – viale Trieste – via Roma – p.zza Matteotti.

Orari di partenza dal capolinea di p.zza Matteotti: 22:30, 23:05, 01:15, 01:30, 02;25, 02:40, 03:35, 03:50 (ultima corsa completa).

CIRCOLARE ESTERNA ROSSA (Quartu, Quartucciu, Selargius, Monserrato, Pirri).

P.zza Matteotti – via Roma (carreggiata centrale) – viale Bonaria – viale Cimitero – via Dante – via S. Benedetto – viale Marconi – Quartu – via Br. Sassari – via Don Minzoni – via Rosselli – via Manin – via Istria – via Trieste – via Zuddas – via Cabras – via Italia – via S.M. Chiara – Via Cadello – via Is Mirrionis-p.zza San Michele-via Maglias – viale Merello – via de Magistris – viale Trento – via Sauro – viale Trieste – via Roma- p.zza Matteotti.

Orari di partenza dal capolinea di p.zza Matteotti: 22:30, 23:00, 01:15, 01:30, 02;15, 02:30, 03:15, 03:30 (ultima corsa completa).

LINEA L LITORANEA (Quartu, Margine Rosso).

P.zza Matteotti –via Roma (carreggiata centrale) – viale Bonaria – via Milano – via Della Pineta – Ponte Vittorio- viale Poetto – Lungomare Saline di Cagliari- via Idrovora – Lungomare Poetto di Quartu – Bussola – viale Colombo – via Vico – via F.lli Bandiera – via Fiume – Margine Rosso – via Fiume – via F.lli Bandiera – via Vico – viale Colombo – via Marconi – via Br. Sassari – via Cagliari – via Marconi – viale Colombo – Bussola – Lungo Saline di Quartu – via Idrovora – Lungomare Poetto di Cagliari – via Ausonia – viale Poetto – Ponte Vittorio – via Della Pineta – via Milano – v.le Bonaria – via Roma (carreggiata centrale) – p.zza Matteotti.

Orari di partenza dal capolinea di p.zza Matteotti: 22:00, 22:30, 23:00, 01:15, 01:30, 01:45, 02:45, 03:00, 03:15 (ultima corsa completa).

LINEA 9 (Elmas, Assemini, Decimomannu)

Via Roma (Lato Stazione FS), v.le Trieste, via S. Avendrace, via San Michele, via Abruzzi, via del Fangario, via Elmas, via Via del Pino Solitario, via Sulcitana Elmas, via Sulcitana Assemini, via Carmine, via Europa, via Rio Sa Murta, via Sarcidano, via Africa, via Gobetti, via Cagliari, via Nazionale, via Repubblica, Stazione Decimonannu – via Repubblica , via Nazionale, via Cagliari, via Africa, via Baronia, via Taloro, via Europa, via Carmine, via Sulcitana Assemini, via Sulcitana Elmas, Viale Cagliari, via Elmas, via Abruzzi, via S. Michele, via S. Avendrace, via Trieste, Roma (Lato Stazione FS).

Per la linea 9 che sarà esercita con due autobus, sono previsti i seguenti orari del servizio.

Partenze da p.zza Matteotti:

22:00 – 22:30 – 23:00 – 01:30 – 01:45 – 02:00 – 03:00 – 03:15 – 03:30 (ultima corsa completa).

Partenze da Decimomannu:

22:45 – 23:15 – 23:45 – 02:15 – 02:30 – 02:45 – 03:45 – 04:00 – 04:15 (ultima corsa completa).

Per quanto riguarda le fermate, si effettueranno, a richiesta, tutte le fermate presenti lungo il percorso.

Sono validi tutti i titoli di viaggio CTM.

Per la sicurezza di passeggeri e conducenti, è prevista a bordo la presenza di una guardia giurata che fornirà i biglietti ai passeggeri che ne fossero sprovvisti.

Gli orari in tempo reale e i percorsi sono disponibili su Busfinder.

