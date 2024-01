Denunciati dai carabinieri di Castiadas per truffa aggravata in concorso, un 38enne e un 35enne, entrambi originari di Messina, già noti per precedenti vicende giudiziarie.

Vittima un 62enne, che aveva acquistato su Facebook una cappelliera per auto e aveva inviato un bonifico tramite Postepay alla persona che aveva posto in vendita tale oggetto.

Naturalmente la cappelliera non è mai giunta a destinazione.

I carabinieri hanno individuato a chi fosse riconducibile la carta che ha ricevuto la transazione di denaro e chi materialmente utilizzasse l’utenza telefonica con la quale sono state svolte le contrattazioni.

