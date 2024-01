Non ce l’ha fatta Carlo Piturru, 73 anni ex funzionario dell’Autorità portuale ed ex nostromo della Marina militare, che il 22 giugno scorso era stato vittima di un violento incidente stradale lungo la sp 81, che collega Platamona a Porto Torres.

L’uomo, originario di La Maddalena, è deceduto dopo sette mesi di coma, nel reparto di Rianimazione al Santissima Annunziata di Sassari dove si trovava ricoverato.

Il tragico sinistro stradale era avvenuto mentre Piturru si trovava in sella alla sua mountain bike per fare ritorno a casa, quando una Subaru, che viaggiava nella sua stessa direzione, lo aveva urtato nella ruota posteriore facendolo sbalzare dal mezzo a due ruote.

Il conducente della vettura, 87 anni, aveva immediatamente allertato i soccorsi. Ma una volta giunti sul posto, i medici avevano constatato le sue condizioni critiche: Piturru, infatti, aveva riportato un trauma cranico e diverse lesioni.

