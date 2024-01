È pronto a fare un passo indietro Christian Solinas, governatore uscente della Sardegna. Lo ha fatto capire all’ingresso dell’Hotel Rodia di Oristano, dove il Psd’Az si è riunito per decidere quale strada prendere per le Regionali 2024.

“Se un prezzo deve essere pagato per portare a compimento i progetti sardisti, allora mi sento di fare un sacrificio con spirito di servizio nei confronti di ogni sardo e sardista” ha commentato Solinas, con un tono piuttosto amareggiato.

Nella sua relazione però ha segnalato i punti positivi portati dalla sua legislatura. “In cinque anni abbiamo consegnato un’Isola migliore a chi verrà dopo di noi. Sono giorni delicati perché siamo a un punto di svolta. Le prossime elezioni tracceranno il futuro dei prossimi cinque anni ed è in gioco la continuità rispetto un percorso avviato con grande difficoltà in questi anni e vorremmo fosse mantenuto in tutta la sua carica di effetti positivi”.

Quindi un pensiero all’inchiesta per corruzione nel quale è coinvolto. “Le vicende giudiziarie si affrontano nei tribunali. Vado avanti con la serenità di chi ha operato in buona fede e correttezza, oggi si parla di politica”.

L’intervento di Solinas è stato accompagnato da un lungo applauso da parte della platea presente a Oristano.

