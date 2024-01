È una comunità sotto choc Porto Torres per la morte di Marika Soru, appena 16 anni. La ragazza è stata stroncata da un malore mentre si trovava nella sua abitazione.

Il fatto è accaduto nella serata di venerdì 19 gennaio. Marika era in casa con il padre e la sorellina quando si è sentita male. Sul luogo è arrivata una ambulanza medicalizzata: gli operatori del 118 hanno provato a rianimarla per oltre un’ora ma vanamente.

Sul corpo della ragazza è stata disposta l’autopsia per accertare la causa della morte. Sui social è arrivata una pioggia di cordoglio per lei, compresa dalla pagina Facebook del Porto Torres Volley, squadra in cui militava.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it