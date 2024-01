Duro affondo della segretaria nazionale di Liberu, Giulia Lai, nei confronti del deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Mura.

“Prima di dedicarsi a diffondere le solite menzogne – dice l’esponente del gruppo indipendentista – sul Piano paesaggistico e sul lavoro a difesa dell’ambiente della Sardegna svolto dalla giunta Soru a partire dal 2004, il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Mura dovrebbe prima di tutto dire quale risultato a vantaggio di tutti i sardi abbia ottenuto nei suoi anni da consigliere regionale, prima, e da parlamentare, ora”.

“Perché – prosegue Lai -, rimanendo solo alla Camera dei deputati, essere cofirmatario delle proposte di legge più disparate, dal ripristino del 4 novembre come festa nazionale alla dichiarazione della stazione ferroviaria di Luino come monumento nazionale, non qualifica l’attività parlamentare di Mura come particolarmente intensa o sostanziosa o con grandi ricadute sulla Sardegna”.

“Sarebbe anche fondamentale capire – aggiunge la segretaria nazionale di Liberu -, da fine giurista quale si presenta Mura dall’alto della sua esperienza da geometra, quali vantaggi porterà ai sardi il progetto di autonomia differenziata promosso dal leghista Calderoli e portato avanti dal partito di cui Mura è fiero e orgoglioso rappresentante”.

“A parole siamo bravi tutti, la differenza in politica la fanno le cose concrete realizzate per l’interesse collettivo e, al momento, il deputato Fdi sta ancora a zero dopo anni di presenza nelle istituzioni”, conclude Lai.

