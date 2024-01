“Sono molto contento di essere parte di questo storico team, storico perché ha vinto ed è sempre stato competitivo, una grande organizzazione, la gente ama la squadra”. Così il nuovo coach Nenad Markovic si è presentato oggi ai nuovi tifosi della Dinamo Sassari dopo aver preso il posto dell’esonerato Piero Bucchi.

L’arrivo. “È la prima volta che lavoro in Italia, non ho esitato ad accettare l’offerta di Sassari. Ho grande rispetto per Bucchi per quello che ha fatto, purtroppo nel nostro mestiere capita. Ho visto le partite della Dinamo, ma ho bisogno di vedere con i miei occhi in allenamento”.

Sul mercato. “Devo vedere queste prime tre partite prima della finestra di Coppa Italia, per vedere come si comportano, che energia mettono, quando c’è un nuovo coach, queste settimane prima della sosta saranno necessarie per capire esattamente la squadra”.

Subito Milano. “Hanno perso all’andata saranno ancora più affamati, più concentrati, sono un top team in Europa non solo in Italia, giocheranno venerdì con Barcellona ma poco importa, arriveranno con il coltello tra i denti”.

La squadra. “Non penso che il team sia depresso o arrabbiato, consapevole è la parola giusta. Conosce la situazione, che è la cosa migliore per fare il mio lavoro, è il primo punto”.

I tifosi. “La connessione tra squadra e tifosi è fondamentale per riuscire a fare meglio, so che ci tengono molto e noi faremo di tutto per essere all’altezza”.

