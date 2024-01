“Sono molto soddisfatto della scelta della compagnia Ryanair di puntare ancora una volta sulla Sardegna”. Così Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati.

“Come si evince dalla presentazione della summer season – spiega Deidda – la compagnia irlandese ha previsto più di 260 voli settimanali tra i due scali di Alghero e Olbia, con un milione e 600mila passeggeri. Questo conferma la bontà dell’offerta dei due aeroporti e il frutto di un dialogo continuo, non solo con Ryanair, ma con tutte le compagnie, per migliorare l’offerta dei voli nella stagione estiva e in quella invernale”.

“Per questo, stiamo lavorando nella direzione di non permettere più l’aumento dell’addizionale comunale d’imbarco e progressivamente sterilizzarla e abbatterla almeno nei mesi invernali, dove il traffico è minore in Sardegna. Siamo d’accordo con il candidato sindaco Paolo Truzzu a lavorare insieme al governo e andare in Europa per avere lo stesso trattamento delle altre Isole europee e la possibilità di poter contrattare con le compagnie sulle frequenze e sulle tariffe per residenti e non, in base alle reali esigenze lavorative e di salute dei viaggiatori”, conclude Deidda.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it