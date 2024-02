Anche da Marco Meloni, senatore del Pd, arriva una stilettata a Paolo Truzzu quando ci avviciniamo alle elezioni Regionali 2024.

In occasione della presentazione della lista del Partito Democratico nel collegio di Cagliari, Meloni ha snocciolato quello che secondo lui sarebbero i difetti del candidato del centrodestra.

“La destra è passata dal peggior presidente della Regione al terzultimo sindaco d’Italia. Truzzu ha come programma di governo quello d’andare d’accordo con il Governo. Quindi andrà d’accordo sull’autonomia differenziata e con chi cancella le autonomie scolastiche. Una maggioranza di Governo che non ha fatto nulla sull’insularità, che vuole spaccare in due l’Italia e che non considera la Sardegna”.

Per Meloni, la destra è contro gli interessi della Sardegna. “E chi la sostiene dall’esterno è contro gli interessi della nostra isola. Noi faremo tutto il possibile per dare la Sardegna un governo di forte cambiamento e perché la nostra terra non debba subire altri 5 anni di malgoverno”.

