Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa di Carlotta Dessì, nota inviata in diversi programmi Mediaset tra cui Fuori dal Coro e Pomeriggio 5. Cagliaritana di nascita, avrebbe compiuto 35 anni il prossimo 15 febbraio.

Dessì è morta a causa di un male che la affliggeva dall’estate scorsa. L’ultima apparizione in tv risale allo scorso dicembre, nel programma di Mario Giordano su Rete4. “Bisogna lottare, non bisogna arrendersi” aveva detto rivelando la sua malattia.

L’ultimo post su Instagram a metà gennaio: “La paura fa tremare e la mente viaggia. Ma non temere, Carlotta” aveva scritto.

