La morte di Carlotta Dessì ha scosso tutto il mondo del giornalismo sardo e la redazione di Mediaset, dove lavorava. Aveva solo 35 anni e un brutto male l’ha portata via troppo presto.

Diverse sue colleghe hanno espresso il proprio ricordo. E anche la conduttrice Barbara D’Urso, per il programma della quale la Dessì aveva collaborato. “Piccola Carlottina…Per anni e anni sei stata la mia inviata a pomeriggio5… Negli ultimi mesi ci siamo sentite e scritte tante volte… E tutte e due pensavamo che ce l’avresti fatta… Sono molto triste e ti voglio tanto bene”.

“Il mio Supereroe. La Mia ‘Carlo’ per sempre. Ti voglio bene anche io” invece ha espresso Giorgia Rossi (ex Mediaset, oggi a Dazn) nelle storie di Instagram.

“Anche se ora il cuore fa male, ringrazierò ogni giorno per essere corsa da te stamattina e avere in regalo il tuo ultimo sorriso. Grazie perché ci hai insegnato quali sono le cose importanti. Mi mancherai ogni giorno, ma ogni giorno proverò a sorridere per te. Ciao amica mia, ciao vulcano, ciao Carlottí” ha scritto in un post Stefania Pinna, di SkyTg24.

Infine Simona Branchetti, conduttrice del Tg di Canale 5: “Carlottina mia ci mancherai immensamente…Porterò sempre con me la tua simpatia, il tuo coraggio, le nostre avventure insieme…la tua tenacia, la tua testardaggine “sarda” che ti ha fatto lottare fino all’ultimo con un coraggio ineguagliabile aggrappata a quelle tre parole scritte con il gessetto sulla lavagna che volevi che ripassassi #nonmollaremai. E non hai mollato fino alla fine…fino alla fine…ce l’hai messa tutta mi mancherà la tua risata… la tengo stretta nel cuore. Ciao Carlottina”.

