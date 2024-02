Distrutta la vetrina di Locanda Caddeo, in via Roma, a Cagliari.

Non si conoscono ancora gli autori del gesto, avvenuto presumibilmente questa notte.

In corso le indagini per individuare i responsabili, anche con l’ausilio della videosorveglianza dell’area. Non si esclude nessuna ipotesi.

