Dura reazione della giornalista Bianca Berlinguer, durante la puntata di ieri sera di “Prima di domani”, progoramma che conduce su Rete 4.

Al centro del dibattito l’intervento del cantante Ghali, arrivato quarto al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Casa mia”.

Durante l’ultima puntata della kermesse musicale, l’artista italo-tunisino avrebbe detto dal palco dell’Ariston: “Stop al genocidio”. Espressione utilizzata nuovamente durante l’ultima puntata di “Domenica In”, che ha suscitato l’immediata replica dell’ambasciatore israeliano in Italia, Alon Bar: “Vergognoso utilizzare Sanremo per diffondere odio”.

Da qui l’ondata di polemiche partite sui social, per la maggior parte a favore di Ghali, seguite da quelle delle opposizioni politiche.

La questione è stata ripresa anche da Bianca Berlinguer, che ha mostrato in diretta la prima pagina di ieri del “Tempo”, citandolo indignata: “Il Sanremo di Hamas? Ma come si fa…”, commenta la giornalista sarda. La testata ha risposto subito: “Ma come si fa a lanciare sloganpolitici tra una canzone e l’altra senza un minimo di contraddittorio o di contesto?”.

