“Alessandra Todde è stata scelta da tutte le forze civiche e politiche che hanno lavorato al tavolo per una svolta in Sardegna. Una donna sarda, competente, coraggiosa, con le idee chiare e determinata”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, oggi in visita a Sassari per sostenere il Campo largo alle elezioni Regionali del 25 febbraio.

L’ex premier ha anche criticato Renato Soru, l’altro candidato del centrosinistra la cui candidatura in solitaria è stata definita da Conte come “incomprensibile”. Per il leader pentastellato “chi si è smarcato ne risponderà agli elettori”.

Poi sul tema scottande della spaccatura nel partito a Sassari, dove si sono dimessi quattro consiglieri comunali, Conte preferisce glissare rispondendo ai giornalisti. “A parte Sassari, in questo momento noi stiamo dando una nuova linfa al rinnovamento del Movimento 5 Stelle, costituendo gruppi territoriali che non c’erano mai stati. Anche qui si lavora in questa direzione, con l’apporto di forze fresche”.

