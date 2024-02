Un nuovo elettrocardiografo palmare al servizio dei cittadini di Lodè. Il nuovo strumento, acquistato grazie all’associazione di volontariato La Fenice con il supporto dell’amministrazione comunale, è operativo dallo scorso 25 gennaio.

“L’elettrocardiografo palmare consente, in caso di necessità, di eseguire un elettrocardiogramma e di trasmetterlo in tempo reale alla centrale operativa 118 di Sassari, via telematica” ha spiegato la sindaca Antonella Canu.

“Si tratta di un’iniziativa di grande importanza per la nostra comunità” ha aggiunto. “In considerazione delle notevoli distanze del paese dagli ospedali di riferimento, questo strumento sarà un prezioso alleato per i soccorritori locali“.

Servirà la richiesta della centrale operativa del 118 per attivare lo strumento, poi una volta ricevuto il tracciato elettrocardiografico lo valuterà attentamente e, se necessario, trasmetterà il dato ad un’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) per una diagnosi specialistica approfondita.

