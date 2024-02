I carabinieri di Guspini hanno denunciato per truffa aggravata un quarantunenne di Cirò Marina (CS), già noto per precedenti analoghe vicende.

L’indagine è stata avviata in seguito alla denuncia formalizzata da un 47enne di Guspini.

Nel mese di giugno scorso il querelante aveva cercato occasioni sul web per contrarre un’assicurazione Rca auto. Aveva rinvenuto un’offerta proposta da un sedicente operatore di una nota compagnia assicurativa, per cui se la sarebbe cavata per un anno con soli 236,44 euro.

Pagata l’assicurazione con bonifico, non ha mai visto arrivare l’assicurazione promessa. Ancora una volta i Carabinieri sono giunti a denunciare l’autore del raggiro, andando a verificare chi materialmente avesse percepito il denaro sottratto con abile sotterfugio.

