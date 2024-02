Non si chiude il caso legato alla morte di Stefano Del Corso ma anzi avrà un nuovo capitolo: il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha disposto una nuova super perizia sul suo corpo.

La notizia è stata data dai parlamentari Debora Serracchiani e Silvio Lai, che avevano presentato una interrogazione al ministro.

Un gruppo di cinque esperti opererà una nuova perizia medico-legale sul corpo del detenuto. Lo scorso 12 gennaio avvenne una autopsia che però non chiarì del tutto i motivi del decesso a causa dello stato di decomposizione del corpo.

La sua morte venne archiviata come suicidio. La sorella di Dal Corso però ha fatto riaprire il caso, asserendo che l’uomo venne pestato a sangue per aver visto qualcosa che non doveva vedere.

