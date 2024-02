Le posizioni di Elly Schlein e del Pd sulla questione di Gaza non convincono gli attivisti pro Palestina. Ieri sera un gruppo di manifestanti si è presentato dentro il Teatro Massimo di Cagliari, contestando la segretaria dem al suo ingresso per l’evento pubblico a sostegno di Alessandra Todde.

Al grido di “Palestina libera” e “Israele stato terrorista” hanno accompagnato Schlein fino all’ingresso nella sala dell’evento, non senza qualche momento di tensione con lo staff che ha scortato la leader del centrosinistra. Spintoni e porta della sala chiusa con veemenza per arginare l’incalzare della protesta, ma situazione sotto controllo anche per la presenza dei Carabinieri.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it