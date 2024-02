Nessun incontro tra la premier Giorgia Meloni e gli agricoltori sardi, che avevano chiesto di poter essere ricevuti dalla presidente del Consiglio, in visita ieri a Cagliari per chiudere la campagna elettorale del sindaco Paolo Truzzu, candidato del centrodestra.

“Questo è uno sgarbo a tutti i sardi” dice il portavoce del movimento sardo dei trattori, Roberto Congia. “Non esiste che venga in Sardegna e abbia tempo per la campagna elettorale e non per affrontare i problemi dei sardi con chi ha chiesto un incontro”. “Noi avevamo chiesto un incontro istituzionale attraverso i giusti canali – continua Congia – e abbiamo usato il buon senso evitando ad esempio di bloccare l’aeroporto”.

Oggi la protesta prosegue a Tula, come dichiarato ieri dallo stesso portavoce del movimento sardo dei trattori. “Stiamo valutando la possibilità di lasciare temporaneamente il presidio al porto di Cagliari – spiega Congia – per consentire ad agricoltori e pastori di andare a votare. Ma sarebbe solo una sospensione. Pronti a lottare ancora”.

