Dal palco della Fiera di Cagliari il vice premier Matteo Salvini ha annunciato l’introduzione di un’importante novità che riguarda il nuovo codice della strada.

“Nel codice della strada che arriverà in aula in parlamento il primo di marzo, ho previsto, e l’ho scelto da ministro e da papà, il ritiro della patente per chi viene trovato alla guida drogato” ha detto il leader della Lega.

Salvini poi, senza usare giri di parole, ha chiosato: “Perché drogarsi è da cogl**ni, mettersi alla guida drogati è da doppi cogl**ni”.

