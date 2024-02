I carabinieri di Villacidro, dopo un lungo interrogatorio, hanno arrestato il 43enne che la scorsa notte avrebbe ucciso la madre a San Gavino Monreale. L’uomo si trova in carcere a Uta.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo ha ucciso la madre Maria Atzeni dopo un litigio. Non solo le violenti botte, ma anche un tentativo di strangolamento che si sarebbe rivelato fatale.

Disposta l’autopsia per capire il reale motivo del decesso.

A trovare la madre riversa a terra senza vita è stato l’altro figlio. Inutile l’arrivo del 118, che non ha potuto far nulla per salvare la vita all’anziana.

Il 43enne ha problemi psichiatrici ed è noto alle forze dell’ordine. Ha avuto nel passato parecchi problemi con la droga e con lo spaccio che gli sono valsi diversi arresti.

In una occasione era stato fermato dagli agenti dopo aver aggredito violentemente il padre.

