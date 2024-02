Non può che essere soddisfatta Lucia Chessa del risultato ottenuto alle elezioni regionali sarde. La candidata alla presidenza per Sardegna R-esiste ha visto attestarsi sull’1% il proprio risultato.

Il dato è importante visto che il progetto è nato pochi giorni fa e con pochi candidati rispetto alle altre forze politiche.

“Il risultato è in linea con quello che ci aspettavamo. Siamo soddisfatti del risultato che era prevedibile ma Sardigna R-esiste continuerà nella costruzione di questo nuovo soggetto politico. Siamo un gruppo che è nato con questa competizione 20 giorni fa e non eravamo presenti in tutte le circoscrizioni”.

