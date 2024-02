Alessandra Todde vince le Regionali 2024? Pare di sì, ma Fratelli d’Italia non ci sta. Infatti Gianni Lampis, esponente del partito, ha già annunciato il riconteggio dei voti.

La necessità secondo i rappresentanti del centrodestra è dovuto al risicato distacco con cui Todde ha sconfitto Truzzu. E ad alcuni problemi avvenuti in diversi seggi in giro per la Sardegna.

