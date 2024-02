“Con Alessandra Todde presidente della Regione Sardegna, vincono i diritti ed ora in Italia ci sono cinque Regioni a maggioranza progressista per chiedere il referendum sul matrimonio egualitario per le persone Lgbt+”. Così Fabrizio Marrazzo, portavoce nazionale del Partito Gay Lgbt+, e Manuel Pirino, referente regionale del gruppo politico.

Per entrambi, se la Sardegna approvasse la richiesta, diventerebbe la Regione capofila in Italia per la lotta dei diritti Lgbt+.

“Ricordiamo – aggiungono Marrazzo e Pirino – che ormai tutti i sondaggi sul matrimonio Lgbt+ trovano un consenso trasversale nella popolazione di oltre il 65%, secondo gli ultimi dati Censis. La comunità Lgbt+ in Sardegna ha fatto la differenza, accogliendo il nostro appello al voto utile per i diritti. Questo è un segnale chiaro: il desiderio di uguaglianza trascende le divisioni politiche, unendo persone di ogni orientamento e provenienza”.

