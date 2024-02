Anche Fiorello interviene a VivaRai2! sulle elezioni regionali in Sardegna, con la vittoria della candidata del Campo largo Alessandra Todde con il 43,4% circa delle preferenze sul candidato di centrodestra Paolo Truzzu che si attesta attorno al 45%.

Leggendo le testate dei quotidiani di oggi, Fiorello commenta: “Due lauree, 4 lingue… ma è del M5s per davvero? Pensa che durante lo scrutino ha preso la terza laurea”.

Non manca poi l’ironia sulla sconfitta della premier: “Schiaffo al governo, prima dichiarazione della Meloni: un disastro, sembrava di stare a Una voce per San Marino… Una voce per la Sardegna!”.

