Monserrato piange la morte di Gabriella Ambu, una delle figure più note e storiche del basket nell’hinterland cagliaritano.

Aveva 64 anni e da tempo combatteva contro un brutto male. Lascia un marito e un figlio.

A rendere nota la notizia è stata la società Psg Panda su Facebook, di cui Ambu era presidente.

“È venuta a mancare la nostra cara presidentessa Gabriella Ambu. La dirigenza, staff tecnico, atleti e genitori, profondamente addolorati, abbracciano con grande affetto Antonello, Nicola e tutta la sua famiglia e partecipano commossi a questa dolorosa perdita. In questo triste momento, in segno di lutto per la nostra amata Gabriella, sono sospesi tutti gli allenamenti previsti nella giornata di oggi e di domani. Ciao Gabriella”.

Ad esprimere le condoglianze anche Superga Oratorio San Paolo e il Centro Giovanile Pallacanestro Carloforte.

“La Superga Oratoriosanpaolo è vicina al suo allenatore Nicola Lecca e alla sua famiglia per la perdita della cara mamma Gabriella ambu presidentessa del panda monserrato allenatrice e grande donna di sport. Tutto il nostro oratorio si stringe attorno a nicola in questo tristissimo momento”.

“Il Centro Giovanile Pallacanestro Carloforte esprime le più sentite condoglianze alla Famiglia Lecca – Ambu, per la perdita della Presidentessa del pgspandamonserrato.panda, Gabriella Ambu. R.I.P”.

