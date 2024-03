Lunedì 11 marzo inizierà a prendere forma la nuova giunta regionale a guida Alessandra Todde. La neo presidente ha infatti dato alcune linee guida ai partiti che la sostengono per guardare al futuro della Sardegna.

In attesa della proclamazione che arriverà entro due settimane, Todde incontrerà i rappresentanti dei singoli partiti per fare una sintesi e trovare le persone giuste per governare. Al momento però ha dato delle indicazioni ben precise su come dovrà essere composta la squadra di governo.

Ci saranno 12 assessori. No a tecnici o professori, netta discontinuità rispetto al passato del centrosinistra. La giunta dovrà essere politica, con due comuni denominatori: la competenza e la parità di genere.

La scelta avverrà in maniera collegiale, anche se Todde avrà comunque l’ultima parola. Tutti i partiti saranno rappresentati, al vaglio la necessità di avere almeno un assessore per territorio.

Da definire anche la casella del nuovo o nuova presidente del Consiglio: in lizza Desirè Manca del Movimento 5 Stelle e Giuseppe Meloni del Partito Democratico. Sono stati i più votati della coalizione. Se la scelta ricadrà su uno, l’altra avrà certamente un assessorato (o viceversa).

