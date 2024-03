Come annunciato, ci sarà anche la nuova presidente della Regione Sardegna a sostenere la campagna elettorale di Luciano D’Amico in Abruzzo. Alessandra Todde sarà oggi, venerdì 8 marzo alle 15.30, a Cagnano Amiterno insieme al candidato governatore del Campo largo, per poi spostarsi subito dopo a Pizzoli.

Terza e ultima tappa a L’Aquila, in viale delle Medaglie d’Oro, dove poco prima delle 18 si terrà il comizio di chiusura.

