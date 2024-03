Una delle storie più travolgenti della storia del calcio è stata quella tra Stefano Bettarini e Simona Ventura, nata in Sardegna. E sviluppatasi nel momento in cui l’ex calciatore era il terzino del Cagliari.

In una intervista al Corriere della Sera, Bettarini ha raccontato il modo in cui ha conosciuto quella che per un periodo sarebbe diventata sua moglie.

“Ero in vacanza in Sardegna. Scendo dalla moto d’acqua, mi tolgo il giubbotto di salvataggio. Lei si gira verso Domenico Zambelli, il suo assistente. ‘Ah, però!’, esclama. La sera mi invita a cena a un evento, con me anche i 12 amici con cui ero partito. La madre non la prende bene. ‘Perché hai chiamato tutte queste persone?’. Poi mi vede e si gira verso la figlia. ‘Ok, ora ho capito’”.

Il rapporto con l’isola è rimasto ben saldo negli anni, soprattutto per le vacanze. “Sono sempre stato uno generoso. Quando giocavo portavo tutta la famiglia in vacanza in Sardegna. Villa e barca per un mese”.

