Non è una svolta, ma potrebbe essere un primo punto di partenza importante per risolvere l’enigma dei raid incendiari in Gallura. Un 49enne originario di Carbonia e residente a Palau è stato arrestato dai Carabinieri di Olbia su ordine del gip di Tempio.

Secondo quanto ricostruito dal pm Gregorio Capasso, l’uomo avrebbe incendiato due auto nel centro di Palau lo scorso 28 febbraio.

L’accusato è al momento agli arresti domiciliari e i militari dell’Arma cercano di capire i possibili collegamenti con i numerosi incendi nella città di Olbia, dove sarebbero già state individuate alcune persone fortemente sospettate.

