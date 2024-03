L’episodio è accaduto a Sassari, durante i controlli dei Nas per verificare il rispetto delle norme di produzione e vendita di uova di cioccolato, colombe e tanti altri dolci che verranno consumati in occasione di Pasqua e Pasquetta.

Durante le attività ispettive nei laboratori di produzione e market, in 18 casi sono state riscontrate irregolarità e contestate violazioni che hanno portato a sanzioni per un totale di circa 30mila euro.

Nel complesso, sono stati sequestrati 855 kg di prodotti finiti, ingredienti e semilavorati per dolci scaduti oppure, si legge in una nota dell’Arma “detenuti in ambienti strutturalmente e igienicamente non idonei e con infestazioni di roditori”.

Dopo le segnalazioni dei Nas, sono stati disposti dall’Autorità sanitaria competente quattro provvedimenti di chiusura o sospensione di altrettante attività commerciali e produttive.

“Le violazioni di cui sopra – sottolinea l’Arma – sono emerse dalle verifiche sulla corretta applicazione delle procedure igieniche e l’impiego di ingredienti sicuri, queste hanno così fatto emergere violazioni relative alla carente pulizia ed igiene degli ambienti di lavorazione e deposito, alla mancata applicazione delle procedute preventive di sicurezza alimentare, all’omessa tracciabilità dei prodotti ed etichettatura irregolare”.

