Ancora qualche giorno per definire la nuova giunta regionale guidata da Alessandra Todde. Il braccio di ferro interno tra la governatrice e il Pd ha portato il gruppo dem a un passo indietro rispetto all’ampia richiesta iniziale di quattro assessorati più vice presidenza della Regione e presidenza del Consiglio. Infatti, per il primo partito della coalizione si è arrivati alla sintesi dei tre assessorati come chiesto da Todde.

Questi dovrebbero riguardare Ambiente, Affari generali e Bilancio, con quest’ultima che dovrebbe essere affidata con tutta probabilità a Giuseppe Meloni. Per le altre il Pd cerca di fare quadrato tra le correnti all’interno, con l’obiettivo di sciogliere tutte le riserve entro il 9 aprile e possibilmente indicare una donna almeno per una delle due deleghe rimanenti.

Per i 5 Stelle invece è in via di risoluzione anche la questione Desirè Manca. La più votata tra i consiglieri avrà un assessorato, molto probabilmente quello del Lavoro.

